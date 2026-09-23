Abivax SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?