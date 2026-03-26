Abivax SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Abivax SA liess sich am 23.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Abivax SA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4.830 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Abivax SA ein Ergebnis je Aktie von -2.800 EUR vermeldet.

Redaktion finanzen.ch