Abitibi-Témiscamingue - Mise à jour des connaissances sur la pêche sportive hivernale

ROUYN-NORANDA, QC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sollicite les pêcheurs dans le cadre d'un projet ayant pour objectif de mettre à jour les connaissances sur la pêche sportive hivernale en Abitibi-Témiscamingue.

Le projet se déroulera en deux volets tout au long du mois de mars 2021. Le premier volet est un inventaire aérien de vingt lacs de la région qui permettra d'avoir un aperçu du nombre de pêcheurs fréquentant ces plans d'eau. Les lacs seront survolés en semaine et en fin de semaine, et ce, à plusieurs reprises.

Les lacs suivants seront inventoriés :

MRC de la Vallée-de-l'Or : Blouin, Cadillac, de Montigny, Fournière, Lemoine et Malartic

MRC d'Abitibi : Chassignole, Fontbonne, La Motte , Malartic et Preissac

, et MRC d'Abitibi-Ouest : Duparquet

MRC de Rouyn-Noranda : Barrière, Basserode, Beauchastel, Dufault, Kinojévis, Opasatica et Preissac

: Barrière, Basserode, Beauchastel, Dufault, Kinojévis, Opasatica et MRC de Témiscamingue : des Quinzes, Roger et Simard

Le deuxième volet est un recensement de pêche sportive qui aura lieu sur les lacs Preissac et Dufault. Les pêcheurs sur place seront interrogés sur leurs prises, leurs habitudes de pêche ainsi que leur satisfaction à l'égard de la règlementation. Le recensement aura également lieu en semaine et en fin de semaine pendant le mois de mars, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le MFFP demande aux pêcheurs des lacs Dufault et Preissac de prendre en note les prises qui seront remises à l'eau (espèce capturée, nombre, et pour le doré jaune, le nombre remis à l'eau mesurant moins de 32 cm, de 32 à 47 cm ou plus de 47 cm) afin d'optimiser les informations à fournir aux membres de l'équipe responsable du recensement.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Geneviève Décarie

Adjointe exécutive

Direction générale du secteur nord-ouest

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 819-763-3388, poste 257

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs