Abitibi Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Abitibi Metals hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Abitibi Metals ein EPS von -0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.020 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch