ABIST veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ABIST veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ABIST 35.05 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABIST in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.92 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch