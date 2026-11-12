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12.11.2026 06:37:00

ABIST: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ABIST liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ABIST die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABIST ein EPS von 60.01 JPY je Aktie vermeldet.

ABIST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 173.86 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 163.24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ABIST im vergangenen Geschäftsjahr 11.54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABIST 10.63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.93 S4ABWU
Short 16’042.49 13.96 SDBNJU
Short 16’669.66 8.86 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’121.33 13.11.2026 11:01:30
Long 14’477.97 19.80 SY17BU
Long 14’152.46 13.96 SAB9DU
Long 13’530.16 8.91 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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