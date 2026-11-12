ABIST: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ABIST liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ABIST die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABIST ein EPS von 60.01 JPY je Aktie vermeldet.

ABIST hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 173.86 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 163.24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ABIST im vergangenen Geschäftsjahr 11.54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABIST 10.63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch