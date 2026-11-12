Abirami Financial Services (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Abirami Financial Services (India) präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 INR. Im Vorjahresviertel hatte Abirami Financial Services (India) 0.270 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4.4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch