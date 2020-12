ABIOVE réagit aux critiques des membres du SoS Cerrado

SÃO PAULO, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ABIOVE, l'Association brésilienne des industries d'huiles végétales, a été indignée d'apprendre que des lettres avaient été envoyées à ses membres par SoS Cerrado - Déclaration de soutien, dans lesquelles 159 entreprises du secteur européen de la vente au détail et des industries alimentaires et de transformation demandent l'adoption immédiate de politiques d'achat avec une déforestation zéro pour le soja au Cerrado.

ABIOVE est choquée que ces entreprises exigent que les créateurs de produits à base de soja imposent aux producteurs de soja une politique d'origine dont les critères dépassent ceux exigés par la législation brésilienne.

ABIOVE a pris part à un dialogue avec SoS afin de rechercher une solution équilibrée pour la réduction progressive et l'élimination à terme du soja originaire des zones déboisées du Cerrado. Toutefois, dans les engagements d'ABIOVE, il n'y a pas de mandat pour fixer une date limite abrupte qui entraînerait l'exclusion des producteurs de soja, sans leur donner la possibilité de réorienter la croissance de leur production vers des zones déjà consolidées et optant volontairement pour la conservation.

Le mécanisme de conservation du Cerrado, proposé par l'ABIOVE, dans le but d'offrir une compensation aux producteurs de soja pour ne pas déboiser leurs terres, n'a été soutenu que par trois des 159 signataires du SoS Cerrado.

L'expansion du soja produit dans le Cerrado est surveillée et contrôlée par l'ABIOVE et ses membres. Le rapport publié en 2020 montre que l'empreinte de la déforestation liée à l'expansion du soja dans le Cerrado est en baisse et se situe actuellement à un niveau très bas. Sur l'expansion du soja enregistrée entre la campagne agricole 2013/14 et la campagne 2018/19, soit un total de cinq millions d'hectares, seuls 7 % se trouvaient sur des terres déboisées.

Individuellement, les membres d'ABIOVE disposent de systèmes pour contrôler l'origine, ferme par ferme, et pour surveiller les volumes provenant des municipalités où il y a eu déforestation. Les entreprises certifient également le soja acquis et appliquent des politiques d'approvisionnement strictes pour garantir que la production de soja est conforme à la législation brésilienne en matière d'environnement et de travail.

