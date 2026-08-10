Ability Enterprise legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ability Enterprise hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.82 TWD, nach 0.360 TWD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 2.33 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch