Ability Enterprise gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ability Enterprise hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.00 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ability Enterprise ein EPS von 0.890 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34.46 Prozent auf 3.69 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch