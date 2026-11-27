Abigail Capital hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.030 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Abigail Capital im vergangenen Quartal 6.4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abigail Capital 7.8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch