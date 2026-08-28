Abigail Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Abigail Capital hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Abigail Capital im vergangenen Quartal 5.0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abigail Capital 8.4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch