Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’549 0.9%  SPI 20’369 0.9%  Dow 52’577 0.7%  DAX 25’405 0.2%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 6’279 -0.1%  Gold 4’023 -1.3%  Bitcoin 51’918 -0.5%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 86.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
PayPal verliert an Gewinn, schlägt aber die Prognosen - Aktie steigt
Sherwin-Williams steigert Umsatz und Gewinn - Aktie springt an
Aktie dennoch in Grün: Boeing tief in der Verlustzone - Neue Air Force One belastet
Aktie knickt dennoch ein: UPS erhöht Prognosen - Mehr margenstarke Sendungen
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 17:00:36

Abhör-Vorwurf: Beschwerde von Tesla zurückgewiesen

Tesla
247.35 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

(neu: mehr Details)

GRÜNHEIDE (awp international) - Der US-Elektroautobauer Tesla ist mit dem Versuch gescheitert, die Ermittlungen gegen einen Gewerkschaftsvertreter im Streit um den Vorwurf eines unerlaubten Mitschnitts wieder ins Rollen zu bringen. Die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg wies eine Beschwerde des Unternehmens zurück, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Der Streit zwischen dem Autobauer und der Gewerkschaft war im Rahmen der Betriebsratswahl im Winter eskaliert. Tesla warf einem Gewerkschaftssekretär der IG Metall vor, er habe mit seinem Laptop heimlich und unerlaubt die Betriebsratssitzung am 10. Februar in dem Werk aufgenommen, und erstattete Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes sowie Verstosses gegen das Betriebsverfassungsgesetz ein.

Ermittler: Keine Belege für Vorwurf des Mitschnitts

Nach Auswertung eines Laptops ergaben sich laut Staatsanwaltschaft vom März bei den Ermittlungen des Landeskriminalamts keine Anhaltspunkte für aufgezeichnete oder gespeicherte Aufnahmen. Damit konnte der Vorwurf von Tesla nach Ansicht der Ermittler nicht belegt werden. Das Unternehmen wollte erreichen, dass die Ermittlungen weitergehen. Tesla legte Beschwerde ein. Die Anwälte warfen der Staatsanwaltschaft vor, sie habe den Fall nicht ausreichend aufgeklärt, schrieb das "Handelsblatt".

"Die Beschwerde ist als unbegründet verworfen worden, weil nach dem entsprechenden Gutachten des Landeskriminalamts Brandenburg das in Rede stehende Notebook keine gespeicherten Daten der behaupteten Art enthält", teilte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft der dpa mit. Zugleich seien "keine sonstigen Hinweise für entsprechende Aufnahmen oder eingeschaltete Mikrofone festzustellen" gewesen.

Streit zwischen Tesla und IG Metall

Tesla-Werksleiter André Thierig sagte im Februar, es gebe Zeugen, vor denen der IG-Metall-Vertreter geäussert habe, er habe angeblich vergessen, sein Mikrofon abzustellen. Die IG Metall hält die Beschuldigungen des Tesla-Managements gegen die Gewerkschaft für "haltlos und völlig unbegründet".

"Die Ermittlungsbehörden haben dies in langer und intensiver Prüfung eindeutig festgestellt", sagte ein Sprecher der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. "Der Kollege der IG Metall-Bezirksleitung hat die Betriebsratssitzung im Februar anders als von Tesla unterstellt und öffentlich behauptet nicht aufgezeichnet."

Streit ist eskaliert

Die IG Metall hatte im Februar Strafanzeige gegen den Werksleiter wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede erstattet. Der Tesla-Werksleiter wies diese Kritik zurück. Die Ermittlungen dazu laufen nach Angaben der Gewerkschaft noch. Sie wirft Tesla vor, sie habe die Betriebsratswahl beeinflussen wollen, was das Unternehmen zurückweist.

Bei der Betriebsratswahl gewann nach Angaben des Unternehmens die Liste "Giga United", die nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Im einzigen deutschen Autowerk von Tesla arbeiten laut Unternehmen knapp 11.000 Beschäftigte.

Die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg wurde im Jahr 2022 in Grünheide in Brandenburg eröffnet. Tesla plant, die Produktion angesichts gestiegener Nachfrage deutlich hochzufahren und die Batteriezellfertigung auszubauen. Insgesamt sollen 3.500 neue Arbeitsplätze entstehen./vr/DP/jha

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4492 19.03.2027 158524611
Long 12.0682 18.12.2026 158524609
Long 253.4331 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4539 18.12.2026 153821026
Short 12.0682 18.09.2026 153821023
Short 28.1592 18.09.2026 158524477
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6651 9.66 159109813
Long 11.0188 3.37 144993744
Long 21.106 -0.96 158525151
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8452 6.74 159109773
Short 7.9148 4.81 158525137
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.73 131592446
Long 10 -9.97 152897148
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Was braucht erfolgreiches Trading wirklich? - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr
14:44 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
10:39 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Neues Allzeithoch im Chart
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’052.88 19.49 SJXBXU
Short 15’344.68 13.74 SYBKYU
Short 15’909.06 8.90 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’549.35 28.07.2026 16:54:21
Long 13’849.52 19.23 SEBN5U
Long 13’541.73 13.67 SABIUU
Long 12’963.20 8.96 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 247.35 -1.92% Tesla

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie springt deutlich an: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
NVIDIA-Aktie in Rot: Milliarden-Dollar-Bürgschaft für OpenAI im Gespräch?
Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten
Sorge vor China-Konkurrenz reisst Aktien von ASML nach unten - auch Infineon, NVIDIA & Co. verlieren
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
HOCHTIEF-Aktie dennoch schwach: Baukonzern blickt dank KI-Boom auf starkes Halbjahr zurück - Prognose angehoben

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.