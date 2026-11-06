Abhinav Capital Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Abhinav Capital Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.46 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.10 INR je Aktie erzielt worden.

Abhinav Capital Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch