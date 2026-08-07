ABG Infralogistics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ABG Infralogistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1.330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.39 Prozent zurück. Hier wurden 28.3 Millionen INR gegenüber 30.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch