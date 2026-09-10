Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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10.09.2026 12:06:37
Abfindungen und Sozialpläne: Bericht: Stellenabbau kostet VW zehn Milliarden Euro
VolkswagenVor einer Woche stimmt der Aufsichtsrat dem Sparpaket des VW-Konzerns einstimmig zu. Der Vorstand plant mit dem Abbau zehntausender Stellen. Eine teure Angelegenheit: Der Konzern veranschlagt für Abfindungen, Altersteilzeit und Sozialpläne etliche Milliarden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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