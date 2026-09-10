Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’752 -0.4%  SPI 19’424 -0.4%  Dow 52’172 -0.4%  DAX 25’407 -0.7%  Euro 0.9433 0.1%  EStoxx50 6’273 -0.6%  Gold 4’365 -0.8%  Bitcoin 62’496 -1.4%  Dollar 0.8121 0.3%  Öl 104.8 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie im Blick: KI-Boom erzwingt Umbau der Konzernführung
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie tiefer
Givaudan-Aktie schwächer: Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca eröffnet
Suche...
Plus500 Depot

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 12:06:37

Abfindungen und Sozialpläne: Bericht: Stellenabbau kostet VW zehn Milliarden Euro

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten