Aberdeen International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aberdeen International hat am 11.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Aberdeen International hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 140.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0.8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch