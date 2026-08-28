Abercrombie Fitch verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Abercrombie Fitch hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6028.38 ARS gegenüber 3492.38 ARS im Vorjahresquartal.

Abercrombie Fitch hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’831.19 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’450.43 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch