Abercrombie Fitch lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5777.53 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 3276.76 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’171.02 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’791.97 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch