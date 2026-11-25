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25.11.2026 06:37:00
Abercrombie Fitch stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Abercrombie Fitch lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3.82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.36 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.44 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Abercrombie Fitch einen Umsatz von 1.29 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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