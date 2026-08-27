Abercrombie Fitch präsentierte Quartalsergebnisse

Abercrombie Fitch hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abercrombie Fitch 2.91 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Abercrombie Fitch im vergangenen Quartal 1.27 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abercrombie Fitch 1.21 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch