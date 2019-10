Abeona Therapeutics kündigt Präsentationen auf dem 27. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Gen- und Zelltherapie (ESGCT) an

NEW YORK und CLEVELAND, Oct. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq: ABEO), ein voll integrierter Marktführer in der Gen- und Zelltherapie, kündigte heute die Präsentation von Daten aus der Transpher-A-Studie, der laufenden klinischen Phase-1/2-Studie des Unternehmens zur Bewertung von ABO-102 bei der Behandlung des Sanfilippo-Syndroms Typ A (MPS IIIA) und aktuelle Neuigkeiten aus seiner Forschungsbibliothek zu neuartigen AIMTM adeno-assoziierten Viruskapsids auf dem 27. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Gen- und Zelltherapie ( ESGCT) an, der vom 22. bis 25. Oktober 2019 in Barcelona, Spanien, stattfinden wird.



Die Daten werden wie folgt dargestellt:

Sicherheit, Verträglichkeit, Biopotenz und neurokognitive Daten von ABO-102 bei Transpher A, einer Open-Label-, multizentrischen klinischen Phase-1/2-Studie mit Einzeldosen und Dosiseskalation am Sanfilippo-Syndrom Typ A (Mucopolysaccharidose IIIA)

Mündliche Präsentation Nr. 039

Vortragende: Maria Jose de Castro, M.D., Hospital Universitario Santiago de Compostela

Sitzung 4c: Metabolische und genetische Krankheiten

Datum/Uhrzeit: Freitag, 25. Oktober 2019, 9:00 bis 11:00 Uhr MESZ

Ort: Raum 112

Neuartige AAV-Kapside zeigen verstärkte Evasion zu neutralisierenden Antikörpern gegen natürliche Serotypen

Poster Nr. P347

Sitzungstitel: Postersitzung I

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 13:00 bis 15:00 Uhr MESZ

Ort: Mehrzweckhalle

Entwicklung eines verbesserten neuartigen AAV-Kapsids zur intramuskulären Verabreichung

Poster Nr. P027

Sitzungstitel: Postersitzung I

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 13:00 bis 15:00 Uhr MESZ

Ort: Mehrzweckhalle

Neuartige AAV-Kapside zur Zuführung an die Netzhaut durch intravitreale Verabreichung

Poster Nr. P009

Sitzungstitel: Postersitzung I

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 13:00 bis 15:00 Uhr MESZ

Ort: Mehrzweckhalle

Entwicklung eines neuartigen AAV-Kapsids mit verbessertem PNS-Tropismus zur Behandlung der Pompe-Krankheit durch intravenöse Verabreichung

Poster Nr. P007

Sitzungstitel: Postersitzung I

Datum/Uhrzeit: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 13:00 bis 15:00 Uhr MESZ

Ort: Mehrzweckhalle

Abeona Therapeutics Inc. ist ein Biopharmazeutik-Unternehmen für die klinische Phase, das Gen- und Zelltherapien für schwerwiegende Krankheiten entwickelt. Das klinische Programm des Unternehmens umfasst EB-101, seine autologe, genetisch korrigierte Zelltherapie für rezessiv dystrophe Epidermolysis bullosa sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige NAV® AAV9-basierte Gentherapien für das Sanfilippo-Syndrom Typ A bzw. B (MPS IIIA und MPS IIIB). Das Unternehmensportfolio von AAV9-basierten Gentherapien umfasst ausserdem ABO-202 und ABO-201 zur Behandlung der CLN1-Krankheit bzw. CLN3-Krankheit. Zu seinen vorklinischen Assets gehört ABO-401, das die neuartige AIM™-AAV-Vektor-Plattform verwendet, um alle Mutationen von Mukoviszidose zu behandeln. Abeona hat für seine Pipeline-Kandidaten zwanzig behördliche Kennzeichnungen von der FDA und EMA erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.abeonatherapeutics.com .

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Paragraphen 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Paragraph 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen umfassen die Aussagen über die klinischen Studien des Unternehmens und seine Produkte und Produktkandidaten, zukünftige regulatorische Interaktionen mit Regulierungsbehörden sowie die kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens. Wir haben uns bemüht, zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "könnte", "wird", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke (sowie andere Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände beziehen) zu kennzeichnen, die zukunftsbezogene Aussagen darstellen und zukunftsbezogene Aussagen kennzeichnen sollen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, zahlreicher Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem das anhaltende Interesse an unserem Portfolio an seltenen Krankheiten, unsere Fähigkeit, Patienten in klinische Studien aufzunehmen, die Ergebnisse zukünftiger Treffen mit der Food and Drug Administration oder anderen Aufsichtsbehörden, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die Möglichkeit, Lizenzen für alle Technologien zu erhalten, die für die Vermarktung unserer Produkte erforderlich sind, die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Auswirkungen von Änderungen der Finanzmärkte und der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit der Datenanalyse und -berichterstattung sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Jahresberichten der Gesellschaft auf dem Formular 10-K und den Quartalsberichten auf dem Formular 10-Q und anderen periodischen Berichten, die von der Gesellschaft bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, aufgeführt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, ausser wenn dies nach nationalem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.

