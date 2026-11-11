Abeona Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Abeona Therapeutics lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abeona Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0.100 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch