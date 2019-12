Abeona gibt Abschluss von garantiertem öffentlichen Zeichnungsangebot in Höhe von 103,5 Mio. USD und vollständige Ausübung der Zeichnungsoption zum Erwerb weiterer Aktien durch Konsortialbanken bekann

NEW YORK und CLEVELAND, Dec. 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq: ABEO), ein vollständig integrierter Marktführer im Bereich der Gen- und Zelltherapie, hat heute den Abschluss seines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots mit einem Bruttoemissionsvolumen von ca. 103,5 Mio. USD zu einem Emissionspreis von 2,50 USD je Aktie bekanntgegeben, das die vollständige Ausübung der Zeichnungsoption zum Kauf von 5.400.000 zusätzlichen Stammaktien durch die Konsortialbanken umfasst. Darüber hinaus hat Abeona im Rahmen der Emission vorfinanzierte Optionsscheine an Great Point Partners ("GPP"), einen bestehenden Investor, zum Kauf von insgesamt 9.017.055 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 2,4999 USD pro vorfinanziertem Optionsschein verkauft, was dem Emissionspreis je Stammaktie abzüglich des Ausübungspreises von 0,0001 USD je Aktie für jeden vorfinanzierten Optionsschein entspricht.



Das Unternehmen hat verbundenen Unternehmen von GPP das Recht eingeräumt, zwei Verwaltungsratsmitglieder in den Verwaltungsrat von Abeona zu entsenden, darunter einen neuen Executive Chairman, da GPP beträchtliche Investitionen in die Transaktion getätigt hat. Infolgedessen wird Steven H. Rouhandeh als Verwaltungsratsvorsitzender zurücktreten und einen Sitz im Verwaltungsrat behalten, während Mark J. Alvino und Richard Van Duyne aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Diese Änderungen werden mit der Qualifikation und Wahl der Kandidaten von GPP durch den Verwaltungsrat wirksam. Diese Ersatzmitglieder sind von GPP unabhängig.

"Das heutige Ereignis stärkt unsere finanzielle Position, indem es uns bis 2021 Barmittel und Ressourcen zur Verfügung stellt, mit denen wir die weitere klinische Entwicklung von Produkten in unserer Pipeline, einschliesslich des Beginns und der Aufnahme von Patienten in unsere VIITALTM-Studie, einer Zulassungsstudie der Phase III zu EB-101, finanzieren und kritische kurzfristige Meilensteine erreichen können", sagte Dr. João Siffert, Chief Executive Officer von Abeona. "Im Namen des Verwaltungsrates und aller Mitarbeiter von Abeona danke ich unseren scheidenden Mitgliedern für ihren Dienst und ihr Engagement für das Unternehmen und insbesondere Steven Rouhandeh, der mehrere Jahre Vorsitzender unseres Verwaltungsrates gewesen ist. Abschliessend möchte ich unseren Aktionären und neuen Investoren für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in unsere Pipeline und das Team von Abeona danken."

"Wir freuen uns, diese Rekapitalisierung von Abeona anzuführen", sagte David Kroin, Geschäftsführer von Great Point Partners. "Das Unternehmen ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Gentherapietechnologie und entwickelt Produkte unter Verwendung von Retroviren, Adeno-assoziierten Viren und Kapsiden der nächsten Generation mit potenziell verbesserten Tropismus-Profilen für eine Vielzahl verheerender Krankheiten. Diese Finanzierung verbessert die finanzielle Position von Abeona erheblich und wir glauben, dass das Unternehmen jetzt sein volles Potenzial entfalten kann – so wie es andere Gentherapieunternehmen, in die Great Point Partners investiert hat, konnten. Wir beabsichtigen, die hochkarätigsten Persönlichkeiten zu gewinnen, um das Unternehmen auf Vorstandsebene zu leiten, um das Potenzial der vollständig einsatzfähigen Produktionsstätte in Cleveland, Ohio (USA), eines Programms in der späten Zulassungsphase zu rezessiver dystropher Epidermolysis bullosa, das den BreakThrough- und RMAT-Status von der FDA erhalten hat, einer Pipeline von aufregenden Programmen in der Neurologie und eines wunderbaren Teams von Fachleuten freizusetzen."

Gleichzeitig hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass die am 3. September 2019 angekündigte Prüfung seiner strategischen Optionen abgeschlossen wurde. Der Verwaltungsrat kam zu dem Schluss, dass es im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liege, seine Pipeline-Produkte unabhängig voneinander und mit den heute angekündigten zusätzlichen Mitteln und geplanten Nominierungen für die Führung des Unternehmens zu entwickeln. Der Verwaltungsrat stellte fest, dass dieser Weg die beste Vorgehensweise ist, um die Mission des Unternehmens voranzutreiben und den Wert für Interessenvertreter zu maximieren. Dies war jedoch nicht auf den Mangel an interessierten Partnern zurückzuführen und Abeona befasst sich weiterhin mit strategischen Alternativen, die den branchenüblichen Gepflogenheiten entsprechen.

Jefferies LLC und SVB Leerink LLC fungierten als gemeinsame Konsortialführer und Emissionsbanken für das Angebot.

Die oben beschriebenen Wertpapiere wurden gemäss einer am 11. Mai 2018 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten und am 1. Juni 2018 geänderten Erklärung zur Rahmenregistrierung auf Formblatt S-3 (Aktenzeichen 333-224867) angeboten, die von der SEC am 7. Juni 2018 für wirksam erklärt worden war. Das Angebot wurde nur anhand des schriftlichen Prospekts und des Prospektzusatzes gemacht, die Bestandteil der Registrierungserklärung sind. Der vorläufige Prospektzusatz und der dazugehörige Prospekt, die Bestandteil der Registrierungserklärung sind, wurden bei der SEC eingereicht und sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des vorläufigen Prospektzusatzes und des beigefügten Prospekts können auch wie folgt angefragt werden: Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, USA, telefonisch: (877) 821-7388, oder per E-Mail an: Prospectus_Department@Jefferies.com; oder an SVB Leerink LLC, Attn: Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, USA, telefonisch: (800) 808-7525, Durchwahl 6132, oder per E-Mail an syndicate@svbleerink.com.

Die oben beschriebenen Wertpapiere wurden in den USA nicht gemäss einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen ("Blue Sky Laws") qualifiziert. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Abeona dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und auch keinen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Abeona Therapeutics Inc.

Abeona Therapeutics Inc. ist ein führendes, in der klinischen Erprobung tätiges Biopharmaunternehmen, das Zell- und Gentherapien für ernsthafte Erkrankungen entwickelt. Zu den klinischen Programmen des Unternehmens gehören EB-101, die autologe, genkorrigierte Zelltherapie für die Behandlung von rezessiver dystropher Epidermolysis bullosa, sowie ABO-102 und ABO-101, neuartige AAV9-basierte Gentherapien für die Behandlung des Sanfilippo-Syndroms vom Typ A und B (MPS IIIA und MPS IIIB). Das Unternehmensportfolio an AAV9-basierten Gentherapien umfasst ausserdem ABO-202 und ABO-201 zur Behandlung von CLN1 bzw. CLN3. Zu den präklinischen Programmen zählt ABO-401, das einen neuartigen Vektor der AIM™ AAV-Kapsidplattform verwendet, um alle Mutationen der Mukoviszidose zu behandeln. Abeona hat für seine Pipelinekandidaten zahlreiche Statusgenehmigungen von der FDA und EMA erhalten, unter anderem den Status für eine fortschrittliche Therapie im Bereich der regenerativen Medizin für zwei Kandidaten (EB-101 und ABO-102).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Paragraf 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung sowie Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Diese Aussagen beinhalten Aussagen über die zukünftige Liquidität und Kapitalausstattung des Unternehmens, den Beginn und die Aufnahme von Patienten in die VIITALTM-Zulassungsstudie der Phase III zu EB-101, die klinischen Studien des Unternehmens und seine Produkte und Produktkandidaten, zukünftige regulatorische Interaktionen mit Zulassungsbehörden sowie die Ziele und Vorgaben des Unternehmens. Wir haben versucht, zukunftsgerichtete Aussagen mit Begriffen wie "könnte", "wird", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnlichen Ausdrücken zu identifizieren (sowie anderen Wörtern oder Ausdrücken, die Bezug auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände nehmen), die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder solche identifizieren sollen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen bezeichnet werden. Dies ist von einer Vielzahl von wichtigen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten abhängig, einschliesslich unter anderem dem anhaltenden Interesse an unserem Portfolio für seltene Krankheiten, unserer Fähigkeit, Patienten für klinische Studien zuzulassen, dem Ergebnis von zukünftigen Treffen mit der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA und anderen Zulassungsbehörden, den Auswirkungen des Wettbewerbs, der Fähigkeit, Lizenzen für zur Vermarktung unserer Produkte erforderliche Technologien zu erhalten, der Fähigkeit, die notwendigen behördlichen Zulassungen und Lizenzen zu erreichen oder zu erhalten, den Auswirkungen von Veränderungen an den Finanzmärkten und der weltweiten Wirtschaftslage, Risiken, die in Verbindung mit Datenanalysen und -berichterstattung stehen, und anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Jahresberichten des Unternehmens auf Formular 10-K, Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen vom Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Berichten erläutert werden können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder dahingehend zu aktualisieren, Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung vorgefallen oder eingetreten sind, ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, ausser, dies ist durch US-Bundeswertpapiergesetze vorgeschrieben.

Anlegerkontakt:

Dan Ferry

LifeSci Advisors, LLC

+1 (617) 535-7746

daniel@lifesciadvisors.com