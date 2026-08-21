Aben Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aben Minerals hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Aben Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch