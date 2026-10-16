ABEJA,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

ABEJA,Inc Registered hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35.32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.63 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 892.3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 107.23 JPY beziffert, während im Vorjahr 47.17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ABEJA,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 4.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27.68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch