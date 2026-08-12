Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores hat am 09.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.21 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.270 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.6 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58.6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch