Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.04 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer ein Ergebnis je Aktie von 0.020 SAR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.66 Milliarden SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.71 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch