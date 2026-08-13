Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.12 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer ein EPS von 0.050 SAR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.52 Milliarden SAR im Vergleich zu 2.54 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch