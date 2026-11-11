AbCellera Biologics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AbCellera Biologics hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbCellera Biologics -0.190 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.6 Millionen USD – ein Plus von 18.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbCellera Biologics 9.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch