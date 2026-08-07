AbCellera Biologics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AbCellera Biologics hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 76.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch