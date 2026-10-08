ABC-MART stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ABC-MART hat am 07.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46.99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45.97 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 96.82 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch