AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 08:14:10
AbbVIe's Zumilokibart Meets Phase 2 Goal In Atopic Dermatitis Study
(RTTNews) - AbbVie (ABBV) reported positive results from the Phase 2 APEX Part B study of zumilokibart, in adults with moderate to severe atopic dermatitis.
All three dose regimens met the study's primary endpoint, demonstrating significantly greater EASI-75 response rates compared with placebo at Week 16.
Zumilokibart is a half-life extended monoclonal antibody targeting IL-13 and is being developed as a potential treatment for atopic dermatitis.
According to the company, the mid-dose regimen was selected for Phase 3 development based on its efficacy, safety and dosing profile.
The data are being presented as a late breaker at the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress in Vienna.
ABBV's shares closed Tuesday's trading at $263.29, down 1.12%. In overnight trading the stock is at $264.00, up 0.27%.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
29.09.26
|AbbVie Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von AbbVie (finanzen.ch)
|
29.09.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.