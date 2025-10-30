Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025

AbbVie's ELAHERE Receives Positive Reimbursement Recommendation From Canada's Drug Agency

(RTTNews) - AbbVie (ABBV) on Thursday said that Canada's Drug Agency (CDA-AMC) has recommended ELAHERE for reimbursement with conditions for the treatment of patients with certain types of platinum-resistant ovarian cancer.

The company noted that ELAHERE was submitted for reimbursement review 180 days before Health Canada's approval, in alignment with CDA-AMC's Target Zero initiative, which aims to accelerate patient access to new therapies.