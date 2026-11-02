AbbVie zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AbbVie lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3554.60 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 132.85 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 26’103.05 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20’958.76 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch