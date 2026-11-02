AbbVie: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AbbVie gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85.96 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 89.41 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch