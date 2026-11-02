AbbVie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AbbVie hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.32 CAD, nach 0.140 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.36 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 21.73 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch