Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 -1.6%  SPI 18’979 -1.4%  Dow 48’199 -1.6%  DAX 24’614 -2.7%  Euro 0.9110 0.8%  EStoxx50 5’981 -2.6%  Gold 5’327 0.9%  Bitcoin 50’928 0.7%  Dollar 0.7784 1.4%  Öl 79.3 9.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Februar 2026: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein
Die Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Februar 2026
Mehr Kapazitäten für GLP-1: Novo Nordisk investiert massiv in Irland - Aktie etwas schwächer
Suche...
Plus500 Depot

AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.03.2026 15:20:01

AbbVie Reports Positive Phase 3 Results For Risankizumab In Crohn's Disease

AbbVie
180.08 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - AbbVie (ABBV) on Monday announced positive results from the Phase 3 AFFIRM study evaluating subcutaneous risankizumab in moderately to severely active Crohn's disease.

At Week 12, 55 percent of patients treated with risankizumab achieved clinical remission compared to 30 percent on placebo, while 44 percent achieved endoscopic response versus 14 percent on placebo.

The benefits were observed in both treatment-naïve and refractory patients. By Week 24, following induction and maintenance therapy, 67 percent of patients achieved clinical remission and 57% endoscopic response. The safety profile was consistent with previous studies, with no new safety signals identified.

ABBV is currently trading pre market at $229.51, down $2.52 or 1.09 percent on the New York Stock Exchange.

Nachrichten zu AbbVie Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AbbVie Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
12:28 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
09:59 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:06 Novo Nordisk: Preisdruck im Milliardenmarkt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’379.04 19.20 B5HSYU
Short 14’656.81 13.88 SC7BZU
Short 15’249.09 8.70 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’789.39 02.03.2026 15:14:28
Long 13’219.17 19.74 SUSB8U
Long 12’908.26 13.88 S95BDU
Long 12’353.80 8.98 S1FBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

AbbVie Inc 181.16 2.96% AbbVie Inc

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

So hat Jeremy Grantham im 4. Quartal 2025 investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:22 ROUNDUP: Regierung will Kranke und Kinder aus Nahost zurückholen
15:20 ROUNDUP 2: Iran-Krieg weitet sich aus - Angriffe auch im Libanon
15:20 ROUNDUP 2/Iran-Krieg trifft Deutschland: Sprit und Gas deutlich teurer
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 02.03.2026 - 15.15 Uhr
15:15 Iran-Krieg: Trump 'sehr enttäuscht' von britischem Premier Starmer
15:15 WDH: Europäischer Erdgas-Preis steigt um fast 50 Prozent - Produktionsstop
15:15 HINTERGRUND: Die Straße von Hormus - bedrohte Engstelle im Energiehandel
15:14 US-Verteidigungsminister: Einsatz im Iran wird kein 'endloser Krieg'
15:07 Condor setzt mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten aus
15:04 Scharfe Kritik an Tankstellen: Verfrühte Preiserhöhungen