AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.03.2026 15:20:01
AbbVie Reports Positive Phase 3 Results For Risankizumab In Crohn's Disease
(RTTNews) - AbbVie (ABBV) on Monday announced positive results from the Phase 3 AFFIRM study evaluating subcutaneous risankizumab in moderately to severely active Crohn's disease.
At Week 12, 55 percent of patients treated with risankizumab achieved clinical remission compared to 30 percent on placebo, while 44 percent achieved endoscopic response versus 14 percent on placebo.
The benefits were observed in both treatment-naïve and refractory patients. By Week 24, following induction and maintenance therapy, 67 percent of patients achieved clinical remission and 57% endoscopic response. The safety profile was consistent with previous studies, with no new safety signals identified.
ABBV is currently trading pre market at $229.51, down $2.52 or 1.09 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
27.02.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.02.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
23.02.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.02.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.02.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Ausblick: AbbVie gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.02.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.01.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer erwartet -- SMI und DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.