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30.10.2026 13:05:01

AbbVie Raises FY26 Adj. EPS Outlook; Boost Dividend 5.2% - Update

AbbVie
237.73 CHF -1.31%
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(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Friday, biopharmaceutical company AbbVie, Inc. (ABBV) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, based on strong outlook and significant momentum.

For fiscal 2026, AbbVie now projects adjusted earnings in a range of $13.95 to $13.99 per share, up from the prior forecast range of $13.76 to $13.96 per share.

The company said the guidance includes an unfavorable impact of $0.69 per share related to acquired IPR&D and milestones expense incurred year-to-date through the third quarter 2026.

AbbVie is also announcing that its board of directors declared a 5.2 percent higher quarterly cash dividend of $1.82 per share beginning with the dividend payable on February 16, 2027 to shareholders of record as of January 15, 2027.

In Friday's pre-market trading, ABBV is trading on the NYSE at $292.00, up $1.11 or 0.38 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’377.44 19.81 SLWB8U
Short 15’706.16 13.79 SEB6CU
Short 16’285.96 8.92 SXB66U
SMI-Kurs: 14’798.08 30.10.2026 13:00:41
Long 14’169.97 19.81 SLBXRU
Long 13’825.48 13.66 SSDNBU
Long 13’249.56 8.89 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

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