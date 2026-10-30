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30.10.2026 13:05:01
AbbVie Raises FY26 Adj. EPS Outlook; Boost Dividend 5.2% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Friday, biopharmaceutical company AbbVie, Inc. (ABBV) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2026, based on strong outlook and significant momentum.
For fiscal 2026, AbbVie now projects adjusted earnings in a range of $13.95 to $13.99 per share, up from the prior forecast range of $13.76 to $13.96 per share.
The company said the guidance includes an unfavorable impact of $0.69 per share related to acquired IPR&D and milestones expense incurred year-to-date through the third quarter 2026.
AbbVie is also announcing that its board of directors declared a 5.2 percent higher quarterly cash dividend of $1.82 per share beginning with the dividend payable on February 16, 2027 to shareholders of record as of January 15, 2027.
In Friday's pre-market trading, ABBV is trading on the NYSE at $292.00, up $1.11 or 0.38 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
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Analysen zu AbbVie Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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