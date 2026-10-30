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30.10.2026 12:54:55
AbbVie Q3 Income Advances
(RTTNews) - AbbVie (ABBV) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $4.218 billion, or $2.37 per share. This compares with $186 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, AbbVie reported adjusted earnings of $6.795 billion or $3.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $17.404 billion from $15.776 billion last year.
AbbVie earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.218 Bln. vs. $186 Mln. last year. -EPS: $2.37 vs. $0.10 last year. -Revenue: $17.404 Bln vs. $15.776 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.95 To $ 13.99
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu AbbVie Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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