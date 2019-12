AbbVie conclut une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) relativement à SKYRIZI[MC] (risankizumab) pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave

Le psoriasis est une affection chronique qui touche 125 millions de personnes à l'échelle mondiale et bon nombre d'entre elles n'arrivent toujours pas à atteindre leurs objectifs thérapeutiques ou finissent par ne plus répondre à leur médicament 1-3 .

SKYRIZI est un nouvel anticorps monoclonal de type immunoglobuline humanisé conçu pour inhiber l'interleukine 23 (IL-23) en se liant sélectivement avec une haute affinité à sa sous-unité p19 4 .

Le 17 avril 2019, Santé Canada a émis un avis de conformité pour SKYRIZI dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients qui sont candidats à un traitement à action générale ou à une photothérapie. L'approbation était fondée sur les résultats d'études cliniques qui ont démontré des réductions significatives des lésions cutanées après seulement 16 semaines, effet qui a été maintenu à la semaine 52, à l'aide d'une dose administrée tous les 3 mois chez plus de 2000 patients adultes 4 .

En mai 2019, SKYRIZI a fait l'objet d'une recommandation favorable relative au remboursement de la part de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

SKYRIZI est le premier inhibiteur de l'IL-23 à être l'objet d'un accord favorable avec l'APP.

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement, a annoncé qu'une entente a été conclue avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) relativement à SKYRIZI (risankizumab) pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients qui sont candidats à un traitement à action générale ou à une photothérapie.

« Bien que la commercialisation des médicaments biologiques ait permis d'améliorer les résultats thérapeutiques, un grand nombre de patients continuent à composer avec des besoins médicaux non satisfaits. Les patients cherchent des traitements dotés d'une posologie pratique qui entraînent la disparition complète, prévisible et durable des lésions cutanées. Au bout du compte, ils souhaitent un traitement qui améliore leur qualité de vie », indique le Dr Kim Papp, de Probity Medical Research Inc. « C'est réjouissant de savoir qu'un plus grand nombre de Canadiens auront accès à une nouvelle option thérapeutique. »

L'approbation de SKYRIZI par Santé Canada, obtenue en avril 2019, est basée sur les résultats de 4 études pivot de phase III, ultIMMa-1, ultIMMa-2, IMMvent et IMMhance, auxquelles ont participé plus de 2000 patients atteints de psoriasis en plaques modéré à grave4. SKYRIZI est le fruit d'une collaboration entre Boehringer Ingelheim et AbbVie, cette dernière étant responsable du développement et de la commercialisation du produit à l'échelle mondiale.

Les Canadiens vivant avec un psoriasis en plaques modéré à grave sont bien représentés dans les quatre études cliniques de référence qui ont mené à l'approbation par Santé Canada, signe du leadership canadien dans ce programme de développement clinique. Dans les études cliniques, SKYRIZI a procuré des réductions significatives des lésions psoriasiques après seulement 16 semaines, lesquelles se sont maintenues durant un an (52 semaines)4.

« Nous sommes résolus à continuer d'améliorer la vie des personnes qui vivent avec le psoriasis, domaine thérapeutique où il reste beaucoup à accomplir », explique Stéphane Lassignardie, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. « Nous sommes très fiers que SKYRIZI soit le premier inhibiteur de l'IL-23 à être l'objet d'une entente avec l'APP. Pour la population canadienne, c'est donc un grand pas vers l'accès à ce traitement novateur. »

À propos d'AbbVie Care

Le programme AbbVie Care est conçu pour offrir une vaste gamme de services personnalisés tels qu'une aide au remboursement et un soutien financier, des services de pharmacie, la coordination et le rappel des analyses de laboratoire, des renseignements personnalisés et un soutien continu pour la prise en charge de la maladie tout au long du parcours thérapeutique. Pour plus d'information, consultez le www.abbviecare.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter (@abbvieCanada et @abbvie) ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

Références :



1. International Federation of Psoriasis Associations. Consulté le 22 mars 2019 au: https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2017/01/Brochure-Psoriasis-is-a-serious-disease-deserving-global-attention.pdf. 2. Mroweitz, U., et al. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res. 2011 Jan; 303(1): 1-10. 3. Levin, et al. Biologic fatigue in psoriasis. J Dermatolog Treat. 2014 Feb;25(1):78-82. doi: 10.3109/09546634.2013.826341. 4. Corporation AbbVie. Monographie canadienne de SKYRIZIMC (risankizumab), 2019.

SOURCE AbbVie