AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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31.08.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie präsentiert sich am Abend fester
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 256,35 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 256,35 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 256,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181'770 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 30.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD. Gewinne von 4,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Mit Abgaben von 25,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,25 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.42 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,03 USD je AbbVie-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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