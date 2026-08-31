AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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31.08.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie steigt am Montagnachmittag
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 255,95 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 255,95 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'665 Punkten steht. Bei 255,95 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 89'936 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Bei 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,49 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,31 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,25 USD aus. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,03 USD je AbbVie-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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