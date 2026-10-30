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30.10.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Abend ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 294,61 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 294,61 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 298,73 USD zu. Bei 291,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 466'021 AbbVie-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (298,73 USD) erklomm das Papier am 30.10.2026. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 1,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 54,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,85 USD. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,91 USD je AbbVie-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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