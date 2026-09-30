AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend stabil

Im New York-Handel kam die AbbVie-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 263,48 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'692 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 265,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 262,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 164'694 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,34 USD erreichte der Titel am 24.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 27,44 Prozent sinken.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,87 USD ausgeschüttet werden. Am 31.07.2026 lud AbbVie zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 23.10.2026 gerechnet.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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