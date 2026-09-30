AbbVie Aktie News: AbbVie macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Das Papier von AbbVie konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 263,74 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 265,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,60 USD. Zuletzt wechselten 80'083 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2026 auf bis zu 269,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 2,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 27,52 Prozent sinken.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,87 USD je AbbVie-Aktie. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 16.99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.42 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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