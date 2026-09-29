AbbVie Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von AbbVie

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 263,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'669 Punkten notiert. Bei 261,62 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 265,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 211'717 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2026 auf bis zu 269,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 USD aus. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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