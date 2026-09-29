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29.09.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag schwächer

AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 264,44 USD.

AbbVie
220.02 CHF -0.44%
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Die AbbVie-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 264,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Das Tagestief markierte die AbbVie-Aktie bei 264,24 USD. Mit einem Wert von 265,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117'007 AbbVie-Aktien.

Bei 269,34 USD erreichte der Titel am 24.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,52 USD je Aktie vermeldet. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,04 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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