AbbVie Aktie News: Anleger greifen bei AbbVie am Nachmittag zu

Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 287,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'736 Punkten notiert. Bei 288,80 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 282,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 107'203 AbbVie-Aktien.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 291,40 USD. 1,24 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 50,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,85 USD je AbbVie-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 15.42 Mrd. USD eingefahren.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2026 auf 13,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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