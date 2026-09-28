AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Abend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 266,59 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'698 Punkten notiert. Bei 267,73 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 264,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 182'986 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 269,34 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,03 Prozent hinzugewinnen. Am 30.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 28,29 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,87 USD aus. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2026 14,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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